Хосеп Гвардиола сдал положительный тест.

Главный тренер "Манчестер Сити", двукратный победитель Лиги чемпионов Хосеп Гвардиола заразился коронавирусом.

Об этом сообщил официальный сайт "горожан".

Пресс-служба клуба заявила, что Гвардиола сдал положительный тест. Его помощник Хуанма Лильо тоже заболел ковидом. Оба пошли на самоизоляцию.

Очевидно, 50-летний Пеп пропустит ближайшие матчи "Ман Сити". Манкунианцы 7 января сыграют против "Суиндона" в Кубке Англии, а 15 января будут принимать дома "Челси" в рамках АПЛ.

В "Манчестер Сити" сейчас аж 7 больных коронавирусом футболистов, среди которых и Александр Зинченко.

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