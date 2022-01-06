Главный тренер "Манчестер Сити", двукратный победитель Лиги чемпионов Хосеп Гвардиола заразился коронавирусом.
Об этом сообщил официальный сайт "горожан".
Пресс-служба клуба заявила, что Гвардиола сдал положительный тест. Его помощник Хуанма Лильо тоже заболел ковидом. Оба пошли на самоизоляцию.
Очевидно, 50-летний Пеп пропустит ближайшие матчи "Ман Сити". Манкунианцы 7 января сыграют против "Суиндона" в Кубке Англии, а 15 января будут принимать дома "Челси" в рамках АПЛ.
В "Манчестер Сити" сейчас аж 7 больных коронавирусом футболистов, среди которых и Александр Зинченко.
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Хосеп Гвардиола: карьера и достижения
- Гвардиола начал карьеру тренера в 2008 году, возглавив "Барселону", которую тренировал до 2012 года. С 2013 по 2016 годы он работал с "Баварией", а затем возглавил "Манчестер Сити".
- С "Барселоной" испанец взял 14 трофеев (247 матчей), с "Баварией" - 7 трофеев (161 матч), с "Сити" - 10 трофеев (285 матчей).
- Его наивысшими достижениями являются две победы в Лиге чемпионов (обе - с "Барселоной"), три титула чемпиона Испании, три победы в Бундеслиге и три - в АПЛ.
- В сезоне 2008-2009 с "Барселоной" Гвардиола сделал "требл" - команда выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.