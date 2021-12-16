Марлос заверил, что не держит обиды на "горняков".

После того, как "Шахтер" объявил об уходе бразильского полузащитника с украинским паспортом, тот не явился на церемонию прощания и вылетел в Бразилию. Впрочем, в комментарии бразильским СМИ Марлос заверил, что не чувствует никакой обиды на "горняков".

"Невозможно описать словами, что я сейчас чувствую. Никогда не забуду все то, что пережил за эти 10 лет в Украине, особенно за последние 8 сезонов в футболке такого великого клуба. Именно здесь я провел самые лучшие моменты своей жизни. Я буду благодарен за то, что "Шахтер" дал мне и моей семье.

Читайте также"Россия - агрессор": экс-футболисту Шахтера пришлось оправдываться после скандального интервьюТам у меня остались отличные друзья. Я навсегда сохраню в своем сердце расположение болельщиков и уважение, которое все, кто имеет отношение к "Шахтеру", проявляли ко мне на протяжении всех этих лет. Здесь я праздновал титулы, выигрывал индивидуальные награды, получил вызов в сборную Украины и, прежде всего, вырос как профессионал и человек. Могу только сказать: спасибо за все, история с "Шахтером" завершена", – цитирует Марлоса Lance.

"Марлос": карьера в Украине

Марлос выступал в Украине с 2012 года. Он провел два года в "Металлисте", после чего перешел в "Шахтер".

Вместе с "Шахтером" Марлос по 4 раза выиграл чемпионат Украины (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок (2016, 2017, 2018, 2019) и Суперкубок страны (2014, 2015, 2017, 2021).

28 сентября 2017 года Марлос принял украинское гражданство. За сборную Украины он дебютировал 6 октября в матче против Косово.

Всего на счету Марлоса 27 матчей и 1 гол в футболке "желто-синих". Свой единственный гол он забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019 года.

Недавно Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Автор: Владимир Медяник