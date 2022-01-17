Роберт Левандовски навел красоту своему ребенку.

Звездный форвард "Баварии" Роберт Левандовски повеселил сеть тем, как он делал прическу своей дочке.

Видео, на котором польский голеадор с помощью пылесоса сделал хвостик своей дочери, "завирусилось" в соцсетях. 33-летний бомбардир засунул волосы четырехлетней Клары в пылесос и затем ловко завязал хвостик девочке.

"Когда мамы нет поблизости" - подписал Роберт видео.

Народ в комментариях уже охарактеризовал поляка, как "сообразительного и заботливого папашу".

Напомним, что Левандовски назвал своим лучшим голом в 2021 году мяч забитый в ворота киевского "Динамо".

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