Звездный форвард "Баварии" Роберт Левандовски повеселил сеть тем, как он делал прическу своей дочке.
Видео, на котором польский голеадор с помощью пылесоса сделал хвостик своей дочери, "завирусилось" в соцсетях. 33-летний бомбардир засунул волосы четырехлетней Клары в пылесос и затем ловко завязал хвостик девочке.
"Когда мамы нет поблизости" - подписал Роберт видео.
Народ в комментариях уже охарактеризовал поляка, как "сообразительного и заботливого папашу".
Напомним, что Левандовски назвал своим лучшим голом в 2021 году мяч забитый в ворота киевского "Динамо".
Читайте такжеГлавред France Football допустил, что Левандовски может получить "Золотой мяч-2020"
Роберт Левандовски: лучший бомбардир года
- В 2021 году Левандовски стал лучшим среди игроков топ-5 лиг Европы по количеству голов за клуб и сборную. На его счету 69 забитых мячей. Ближайшего преследователя - француза Килиана Мбаппе - он опередил на 18 голов.
- В Бундеслиге поляк забил 43 гола за календарный год и побил рекорд легендарного Герда Мюллера (42 гола в 1972 году).
- В голосовании на награду "Золотой мяч" поляк занял второе место, пропустив вперед лишь Лионеля Месси.