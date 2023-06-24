Артем Довбик может перебраться в клуб Серии А.

Нападающий "Днепра-1" и национальной сборной Украины Артем Довбик может продолжить свою карьеру в чемпионата Италии.

По информации авторитетного журналиста Альфредо Педуллы, в услугах 26-летнего украинца заинтересован римский "Лацио".

Сообщается, что итальянский клуб уже контактировал с украинской стороной.

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Римский клуб готов заплатить за Артема Довбика 10-12 миллионов евро плюс бонусы и процент от будущих продаж.

Стоит отметить, что за Довбиком следят и другие итальянские клубы. В частности, что в услугах украинца заинтересован "Торино". Кроме того, форвардом "Днепра-1" интересуются португальский "Порту", испанская Жирона" и турецкий "Трабзонспор".

В прошлом сезоне Довбик отличился 24 забитыми голами в составе "Днепра-1" в 30 матчах УПЛ и стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

Всего на счету Довбика 84 матча за "Днепр-1", 53 гола и 14 голевых передач. В составе сборной Украины Артем сыграл 18 игр и забил 6 мячей.

Добавим, что по итогам прошлого сезона "Лацио" занял второе место в турнирной таблице Серии А и сыграет в следующем сезоне в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА.

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