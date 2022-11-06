Победный гол норвежский форвард забил на пятой компенсированной минуте ко второму тайму.

В субботу, 5 ноября, состоялся матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Сити" дома принимал "Фулхэм".

Встреча проходила на стадионе "Этихад" и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

"Горожане" вышли вперед на 16-й минуте встречи, когда аргентинский форвард Хулиан Альварес реализовал голевой момент после точной передачи Илкая Гюндогана.

На 26-й минуте крайний защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу получил прямую красную карточку за фол "последней надежды", заработав также пенальти в свои ворота. К "точке" подошел полузащитник "дачников" Андреас Перейра, уверенно реализовавший 11-метровый удар.

На 90+5-й минуте Холанд реализовал пенальти и сумел принести своей команде победу.

"Манчестер Сити" - "Фулхэм" - 2:1

Голы: Альварес, 16, Холанд 90+5 - Перейра, 26

Обзор матча:

"Манчестер Сити" набрал 32 очка и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, сдвинув на вторую позицию "Арсенал" (31) Александра Зинченко, который 6 ноября проведет свой матч тура против "Челси". "Фулхэм" с 19 баллами находится на восьмой позиции.

В следующем туре "горожане" 12 ноября будут принимать "Брентфорд", а "дачники" на следующий день дома сыграют против "Манчестер Юнайтед".

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