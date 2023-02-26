"Челси" не может выиграть в АПЛ уже пять матчей подряд.

В воскресенье, 26 февраля, состоялся поединок 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Тоттенхэм" противостоял "Челси".

Поединок проходил на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершился победой "шпор" со счетом 2:0.

В первом тайме команды пытались найти свою игру, однако забитых голов зрители не увидели. Под занавес тайма команды устроили потасовку, в результате которой вингер "Челси" Хаким Зиеш сначала был удален с поля, но после система ВАР спасла игрока и арбитр изменил решение.

В самом дебюте второго тайма игроки "Тоттенхэма" открыли счет в матче - на 46-й минуте потрясающий гол с дальней дистанции забил Оливер Скипп. На 82-й минуте лидер атаки "шпор" Харри Кейн забил второй гол в ворота "Челси" и поставил точку в этой игре.

"Тоттенхэм" - "Челси" - 2:0

Голы: Скипп, 46, Кейн, 82

"Тоттенхэм": Форстер, Лэнгле, Дайер, Ромеро, Дэвис, Хейбьерг, Скипп, Эмерсон Роял, Ришарлисон (Порро, 89), Кулушевски (Сон, 78), Кейн

"Челси": Аррисабалага, Чилвелл, Кулибали, Силва (В. Фофана, 19), Р. Джеймс, Фернандес, Лофтус-Чик (Закария, 62), Стерлинг (Мудрик, 83), Фелиш (Обамеянг, 83), Зиеш, Хаверц

Предупреждения: Эмерсон Роял, 45+3, Дэвис, 59 – Зиеш, 45+1, Хаверц, 45+3, Маунт, 73

Обзор матча:

Отметим, что Михаил Мудрик начал эту игру на скамейке запасных и вышел на поле на 83-й минуте, заменив Жоао Феликса. За этот матч украинский вингер получил отметку 5,9 от аналитического портала WhoScored.

Добавим, что "Челси" не может выиграть уже пять матчей подряд в АПЛ. В последний раз подопечные Грэма Поттера побеждали еще в середине января "Кристал Пэлас" (1:0).

В турнирной таблице АПЛ "Челси" идет на 10-й позиции, заработав 31 очко.

Свой следующий матч "синие" проведут на своем поле против "Лидса". Игра запланирована на 4 марта.

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