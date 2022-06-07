Сборная Франции не смогла одержать победу во втором матче Лиги наций.

В понедельник, 6 июня, на стадионе "Полюд" в Сплите (Хорватия) состоялся матч 2-го тура Лиги наций в группе 1 дивизиона А между Хорватией и Францией. Встреча завершилась ничейным исходом со счетом 1:1.

На 52-й минуте счет открыл полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо. Он воспользовался точной передачей от нападающего Виссама Бен-Йеддера. В итоге сборной Хорватии удалось спасти положение. На 83-й минуте она получила право на пенальти. К 11-метровой точке подошёл нападающий Андрей Крамарич, который использовал свой шанс.

Хорватия - Франция - 1:1

Голы: Крамарич, 83 (пен) – Рабьо, 52

Хорватия: Ливакович, Юранович, Эрлич, Вида, Баришич, Модрич (Сучич, 79), Брозович, Ковачич (Влашич, 80), Майер (Пашалыч, 63), Будимир (Крамарич, 70), Брекало (Оршич, 63)

Франция: Меньян, Павар, Салиба, Кимпембе, Динь, Тчуамэни (Камара, 62), Гендузи, Диаби (Клосс, 80), Нкунку, Рабьо, Бен Йеддер (Гризманн, 61)

Предупреждение: Вида – Кимпембе

Обзор матча:

Во втором поединке этой группы сборная Австрии принимала национальную команду Дании. Встреча прошла в Вене на стадионе "Эрнст Хаппель" и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Сборная Дании открыла счет на 27-й минуте после точного удара Пьер-Эмиля Хейбьерга. На 67-й минуте австрийцы сравняли счет. Гол в свой актив записал Ксавер Шлагер. За шесть минут до конца матча Йенс Ларсен забил победный гол за сборную Дании.

Австрия – Дания - 1:2

Голы: Шлагер, 67 – Хейбьерг, 27, Ларсен, 84

Австрия: Пентц, Триммель, Пош (Данзо, 63), Алаба, Фридль (Вебер, 78), Зайвальд, Шлагер, Лаймер, Баумгартнер (Забитцер, 46), Любичич (Арнаутович, 46), Калайджич (Грегорич, 46)

Дания: Шмейхель, Андерсен, Вестергор (Корнелиус, 52), Нельссон, Кристенсен, Хейбьерг, Йенсен (Дилэйни, 80), Мехле (Ларсен, 66), Эриксен, Поульсен (Дамсгор, 52), Брэйтуэйт (Ольсен, 52)

Предупреждения: Поульсен (35), Йенсен (65)

Обзор матча:

Таким образом, сборная Дании одержала вторую победу подряд в Лиге наций. В матче первого тура команда обыграла национальную команду Франции (2:1).

Сборная Австрии, в свою очередь, в первом туре одержала победу в матче с Хорватией (3:0). В следующем туре Дания встретится с Хорватией, а Австрия проведет матч с национальной командой Франции. Оба матча пройдут 10 июня.

Сборная Франции набрала одно очко и занимает третье место в своей группе Лиги наций. Национальная команда Хорватии (1) располагается на последней позиции. На первом месте идет сборная Дании с 6 очками в активе. На втором месте идет Австрия с 3 баллами.

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