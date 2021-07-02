Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал свои комментарии перед матчем против Украины в 1/4 финала Евро-2020.
Саутгейта цитирует официальный сайт УЕФА.
"Во вторник мы достигли важной вершины, но это не Эверест, на который мы хотим забраться. Сейчас мы хотим продолжить путь вверх с этой точки", - сказал Саутгейт.
Тренер английской сборной отдал должное Украине:
"Мы знаем, что Украина - хорошая команда. Меня очень впечатлила работа Андрея Шевченко. Осенью у них было пару неприятных результатов в Лиге наций, но они справились. Добились отличного результата во Франции (в квалификации ЧМ-2022, - Прим) и на этой неделе здорово сыграли со Швецией. Так что если мы предоставим им пространство для маневра, они пойдут вперед, а у них есть опасные нападающие".
Также он отметил тактическую гибкость украинской сборной:
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"Украинцы добились хорошего результата со шведами и могут поменять схему, которая использовалась в групповом этапе. Так что мы должны быть готовы ко всем вариантам. Но главное внимание необходимо уделить своей собственной игре".
Саутгейт также прокомментировал то, что команда впервые на Евро-2020 сыграет не на "Уэмбли":
"Сейчас у нас испытание немного другого рода. Надо съездить на гостевой матч и сыграть против хорошей команды, когда на стадионе будет не так много английских болельщиков. Для нас сейчас, наверное, даже полезно сыграть не на "Уэмбли". Повторить матч с Германией на "Уэмбли" всего через три дня было бы очень сложно".
Украина - Англия: перед матчем
- Матч Украина - Англия пройдет в Риме 3 июля. Начало встречи - в 22.00.
- Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.
- Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.
- До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.
- Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.
- Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.
- Из-за травм сборной Украины не помогут Артем Беседин и Денис Попов, которые уже покинули расположение команды на Евро-2020.
- Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.
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