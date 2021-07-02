Гарет Саутгейт подчеркнул, что Украине нельзя предоставлять свободное пространство.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал свои комментарии перед матчем против Украины в 1/4 финала Евро-2020.

Саутгейта цитирует официальный сайт УЕФА.

"Во вторник мы достигли важной вершины, но это не Эверест, на который мы хотим забраться. Сейчас мы хотим продолжить путь вверх с этой точки", - сказал Саутгейт.

Тренер английской сборной отдал должное Украине:

"Мы знаем, что Украина - хорошая команда. Меня очень впечатлила работа Андрея Шевченко. Осенью у них было пару неприятных результатов в Лиге наций, но они справились. Добились отличного результата во Франции (в квалификации ЧМ-2022, - Прим) и на этой неделе здорово сыграли со Швецией. Так что если мы предоставим им пространство для маневра, они пойдут вперед, а у них есть опасные нападающие".

Также он отметил тактическую гибкость украинской сборной:

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"Украинцы добились хорошего результата со шведами и могут поменять схему, которая использовалась в групповом этапе. Так что мы должны быть готовы ко всем вариантам. Но главное внимание необходимо уделить своей собственной игре".

Саутгейт также прокомментировал то, что команда впервые на Евро-2020 сыграет не на "Уэмбли":

"Сейчас у нас испытание немного другого рода. Надо съездить на гостевой матч и сыграть против хорошей команды, когда на стадионе будет не так много английских болельщиков. Для нас сейчас, наверное, даже полезно сыграть не на "Уэмбли". Повторить матч с Германией на "Уэмбли" всего через три дня было бы очень сложно".

Украина - Англия: перед матчем

Матч Украина - Англия пройдет в Риме 3 июля. Начало встречи - в 22.00.

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.

Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.

До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.

Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.

Из-за травм сборной Украины не помогут Артем Беседин и Денис Попов, которые уже покинули расположение команды на Евро-2020.

Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.

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Автор: Антон Дударь