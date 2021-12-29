Полузащитник "Аталанты" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский попал в сборную лучших игроков Серии А по итогам 2021 года.
Символическую сборную лучших футболистов чемпионата Италии составил авторитетный статистический портал SofaScore.
Игрок "Аталанты" Руслан Малиновский расположился в центре полузащиты. Украинцу выставили 7,44 балла, что является второй лучшей оценкой после вингера "Наполи" Лоренцо Инсинье.
В 2021 году на счету Руслана 11 голов и 11 голевых передач в 42 играх чемпионата Италии.
Отметим, что Руслан является единственным представителем "Аталанты" в сборной года.
Читайте такжеНазвано имя лучшего футболиста УПЛ по итогам 2021 годаТакже в полузащите символической команды расположились Доменико Берарди ("Сассуоло"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома") и Марцело Брозович ("Интер"). Защитную линию сформировали: Мариу Руи, Калиду Кулибали (оба из "Наполи"), Милан Шкриньяр ("Интер") и Хуан Куадрадо ("Ювентус"). Место в воротах занял Давид Оспина ("Наполи"), единственный нападающий - Душан Влахович ("Фиорентина").
Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"
- Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.
- В апреле 2021 года Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.
- По итогам прошлого сезона украинец выиграл гонку лучших ассистентов Серии А.
- На данный момент на его счету 109 матчей, 24 гола и 20 результативных передач в составе "Аталанты".
- Портал Transfermarkt оценивает Руслана Малиновского в 30 миллионов евро.