Украинский полузащитник получил одну из самых высоких оценок в сборной.

Полузащитник "Аталанты" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский попал в сборную лучших игроков Серии А по итогам 2021 года.

Символическую сборную лучших футболистов чемпионата Италии составил авторитетный статистический портал SofaScore.

Игрок "Аталанты" Руслан Малиновский расположился в центре полузащиты. Украинцу выставили 7,44 балла, что является второй лучшей оценкой после вингера "Наполи" Лоренцо Инсинье.

В 2021 году на счету Руслана 11 голов и 11 голевых передач в 42 играх чемпионата Италии.

Отметим, что Руслан является единственным представителем "Аталанты" в сборной года.

Читайте такжеНазвано имя лучшего футболиста УПЛ по итогам 2021 годаТакже в полузащите символической команды расположились Доменико Берарди ("Сассуоло"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома") и Марцело Брозович ("Интер"). Защитную линию сформировали: Мариу Руи, Калиду Кулибали (оба из "Наполи"), Милан Шкриньяр ("Интер") и Хуан Куадрадо ("Ювентус"). Место в воротах занял Давид Оспина ("Наполи"), единственный нападающий - Душан Влахович ("Фиорентина").

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"