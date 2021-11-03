Объявлен состав молодежной сборной Украины на ближайшие матчи отбора Евро-2023

Подопечные Руслана Ротаня сыграют против Северной Македонии и Сербии.

Молодежная сборная Украины в рамках ноябрьского сбора сыграет два важных поединка квалификации чемпионата Европы-2023 против сборных Северной Македонии и Сербии. Главный тренер команды Руслан Ротань определился с заявкой сборной на ближайшие игры, сообщает официальный сайт УАФ. Состав молодежной сборной Украины: Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо"), Кирилл Фесюн ("Колос"), Анатолий Трубин ("Шахтер"). Защитники: Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Антон Боль (все - "Динамо"), Арсений Батагов ("Днепр-1"), Александр Драмбаев ("Мариуполь"), Алексей Сыч ("Рух"), Максим Таловеров ("Ческе Будеевице"), Дмитрий Капинус ("Шахтер"). Полузащитники: Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер"), Александр Назаренко ("Днепр-1"), Владимир Бражко ("Динамо"), Олег Очеретько ("Мариуполь"), Дмитрий Крыськив ("Металлист 1925"), Николай Михайленко ("Черноморец"), Даниил Алефиренко ("Заря"), Иван Желизко ("Валмиера"). Нападающие: Богдан Вьюник ("Мариуполь"), Николай Кухаревич ("Левен"). Читайте такжеЗвезда Реала назвал главную проблему украинца ЛунинаРезервный список: Максим Брагару, Валерий Дубко, Богдан Билошевский, Владислав Ванат, Евгений Исаенко (все – "Черноморец"), Дмитрий Мацапура, Денис Нагнойный (оба – "Заря"), Роман Дидык ("Рух"), Даниил Кравчук ("Ворскла"), Богдан Порох ("Металлист"), Олег Горин, Эльдар Кулиев (оба – "Минай"). Молодежная сборная Украины в отборе Евро-2023: Матч с Северной Македонией пройдет 11 ноября в Скопье, против Сербии – 16-го во Львове. Сбор начнется 8 ноября.

Сборная Украины U-21 после 4 туров занимает второе место в группе H с 9 набранными очками. Лидирует в группе сборная Франции с 10 баллами.

На Евро-2023 выйдут 9 победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и 4 победителя плей-офф, в котором будут играть 8 обладателей вторых мест. Автор: Владимир Медяник

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