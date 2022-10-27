Паоло Замполли предлагает вместо Ирана отправить на ЧМ-2022 сборную Италию.

Посол Постоянного представительства Доминики при ООН Паоло Замполли призвал президента ФИФА Джанни Инфантино лишить Иран места на предстоящем чемпионате мира по футболу в Катаре.

Паоло Замполли предлагает вместо Ирана отправить на ЧМ-2022 сборную Италии.

"22 сентября 2022 года Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека выразил обеспокоенность по поводу насильственного реагирования сил безопасности на протесты в Иране.

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Лично и весь мир мечтаем, и я уверен, что это будет лишь преимуществом для чемпионата мира, чтобы Италия сыграла против Англии после дисквалификации Ирана. Насколько я понимаю, Италия занимает первое место в рейтинге ФИФА среди тех, кто не квалифицировался", - приводит слова Замполли Calciomercato.

Ранее УНИАН сообщал, что футбольный клуб "Шахтер" призвал руководство Международной федерации футбола (ФИФА) допустить на ЧМ-2022 сборную Украины вместо национальной команды Ирана.

Кроме того, группа иранских футболистов и спортивных деятелей обратилась к ФИФА, чтобы организация исключила Иран с ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Причина обращения - власти Ирана ведут себя жестоко с народом страны.

Напомним, сборная Италии не смогла завоевать путевку на мундиаль в Катаре после того, как в стыковых матчах минимально уступила Северной Македонии (0:1).

Украинская сборная также, как и Италия, с минимальным счетом уступила сборной Уэльса (0:1) в стыковых отборочных матчах.

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