Лионель Месси отличился двумя голевыми передачами и был признан лучшим игроком матча.

В среду, 1 июня, завершился матч Финалиссимы-2022. В нем встретились национальные команды Италии и Аргентины. Матч прошел на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия). Победителем стала сборная Аргентины.

Счет был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Лионель Месси. В добавленное к первому тайму время аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария удвоил преимущество своей команды, голевой пас отдал Мартинес. В добавленное ко второму тайму время забил форвард Пауло Дибала.

Италия - Аргентина - 0:3

Голы: Мартинес, 28, Ди Мария, 45+1, Дибала, 90+4

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини (Лаццари, 46), Эмерсон (Бастони, 77), Пессина (Спинаццола, 62), Жоржиньо, Барелла, Бернардески (Локателли, 46), Белотти (Скамакка, 46), Распадори

Аргентина: Мартинес, Ромеро (Песселья, 84), Молина, Отаменди, Тальяфико, Ло Чельсо (Дибала, 90+1), Де Пауль (Паласиос, 76), Родригес, Месси, Мартинес (Альварес, 84), Ди Мария (Гонсалес, 90+1)

Предупреждения: Бонуччи, Ди Лоренцо, Барелла - Отаменди

Обзор матча:

Стоит отметить, что сборная Аргентины не проигрывает с 2019 года. Подопечные Лионеля Скалони продлили серию без поражений до 32 матчей. Это национальный рекорд – команда с 1991 по 1993 годы не проигрывала в течение 31 игры. Последнее поражение Аргентине нанесла команда Бразилии (0:2) в июле 2019 года в рамках Кубка Америки.

Нападающий южноамериканцев Лионель Месси был признан лучшим игроком матча. Он отдал две голевые передачи.

Для Месси данный трофей стал вторым в составе сборной Аргентины. В 2021 году аргентинцы победили в Кубке Америки. В финале турнира сборная Аргентины обыграла Бразилию (1:0). В 2014 году Месси с Аргентиной стал серебряным призером чемпионата мира.

По количеству выигранных трофеев за карьеру Месси обогнал бывшего одноклубника по "Барселоне" Андреса Иньесту. На первом месте в мире по этому показателю остается защитник "Барселоны" Дани Алвес.

Ранее Месси в составе "Барселоны" 10 раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз – Кубка страны, по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы, а также в составе французского ПСЖ Месси выиграл Лигу 1.

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