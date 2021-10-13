Новые владельцы футбольного клуба "Ньюкасл", представляющего АПЛ, не намерены останавливаться на достигнутом и рассчитывают приобрести еще одну команду, но уже из чемпионата Италии.
Как сообщает Calciomercato, Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии планирует приобрести миланский "Интер".
Переговоры по сделке между представителями саудовского консорциума и китайской семьей Чжан уже начались. Известно, что нынешние владельцы итальянского гранда намерены выручить не менее одного миллиарда евро за продажу клуба.
Читайте такжеНазван футбольный клуб с самым дорогим составом в ЕвропеОтмечается, что стороны вели переговоры по продаже итальянского клуба еще в минувшем году, но тогда владельцы "Интера" отказались от предложения саудовцев. Сейчас сделка может состояться, поскольку миланский клуб потерпел серьезные финансовые убытки по причине пандемии. Также на решение о продаже клуба повлиял провал проекта Суперлиги.
На прошлой неделе Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии объявил о покупке английского "Ньюкасла". Как сообщают британские СМИ, состояние новых владельцев "сорок" оценивается примерно в 320 миллиардов фунтов, что в 14 раз больше состояния нынешнего владельца "Манчестер Сити", считавшегося до этого самым богатым владельцем футбольного клуба в мире.