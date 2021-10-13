Саудовцы, которые стали новыми владельцами "Ньюкасла", ведут переговоры по покупке именитого итальянского клуба.

Новые владельцы футбольного клуба "Ньюкасл", представляющего АПЛ, не намерены останавливаться на достигнутом и рассчитывают приобрести еще одну команду, но уже из чемпионата Италии.

Как сообщает Calciomercato, Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии планирует приобрести миланский "Интер".

Переговоры по сделке между представителями саудовского консорциума и китайской семьей Чжан уже начались. Известно, что нынешние владельцы итальянского гранда намерены выручить не менее одного миллиарда евро за продажу клуба.

Читайте такжеНазван футбольный клуб с самым дорогим составом в ЕвропеОтмечается, что стороны вели переговоры по продаже итальянского клуба еще в минувшем году, но тогда владельцы "Интера" отказались от предложения саудовцев. Сейчас сделка может состояться, поскольку миланский клуб потерпел серьезные финансовые убытки по причине пандемии. Также на решение о продаже клуба повлиял провал проекта Суперлиги.

На прошлой неделе Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии объявил о покупке английского "Ньюкасла". Как сообщают британские СМИ, состояние новых владельцев "сорок" оценивается примерно в 320 миллиардов фунтов, что в 14 раз больше состояния нынешнего владельца "Манчестер Сити", считавшегося до этого самым богатым владельцем футбольного клуба в мире.

Автор: Владимир Медяник