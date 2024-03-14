Тренер по физподготовке Игорь Касьяненко не появился в турецком аэропорту, когда команда улетала в Молдову.

В футбольном клубе "Черноморец" (Одесса) инициировали процесс аннулирования тренерской лицензии Игорю Касьяненко, который не вернулся со сборов команды из Турции и остался за границей.

В официальном заявлении клуба говорится, что событие имело место во время возвращения команды домой из Турции. Тренер по физподготовке Касьяненко все время провел с ФК на сборах, принимал полноценное участие в подготовительном процессе, но не появился в аэропорт города Анталья, когда команда улетала в аэропорт Кишинева (Молдова).

В "Черноморце" рассказали, что билет Касьяненко был куплен, но в самолете на момент отправления мужчины не было.

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Руководство клуба осудило такой поступок своего уже бывшего представителя. Также отмечается, что повлиять на него нет возможности, хотя попытка адекватного диалога со стороны ФК была.

"Однако клуб может повлиять на дальнейшую карьеру беглеца - руководство "Черноморца" инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии. Тот, кто обманул ФК, своего непосредственного руководителя, главного тренера команды (Касьяненко присоединился к "Черноморцу" в начале 2022 года) не имеет права оставаться в футболе. Те, кто взял Касьяненко на работу, должны знать о его склонности к измене", - отметили в ФК.

Тренер "Черноморца" не вернулся со сборов за рубежом - детали

Тренер по физподготовке ФК "Черноморец" (Одесса) Игорь Касьяненко не вернулся со сборов из Турции и остался за границей. Этот спортсмен вошел в штаб главного тренера клуба Романа Григорчука в начале 2022 года. Проведя в Одессе ровно два года, в начале января он вместе с командой отправился на тренировочный сбор в Турцию, откуда не стал возвращаться на родину.

По информации Sport.ua, уроженец Луганска отправился в США. Там, по данным издания, беглец намерен "бросить якорь" вместе со своей семьей в Майами.

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