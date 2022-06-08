В "Кривбассе" заявили, что клуб не принимает никакой другой позиции, кроме как поддержки Украины.

Футбольный клуб "Кривбасс" принял решение прекратить сотрудничество с двумя тренерами из-за антиукраинской позиции.

Как сообщает официальный сайт "Кривбасса", из клуба были уволены главный тренер команды "Кривбасс" U-19 Виталий Виценец и его ассистент Станислав Дьяченко. Они проработали в структуре клуба около года.

"Сегодня Украина ведет освободительную борьбу с кровавой агрессией россии. Вооруженные силы Украины героически отстаивают независимость и территориальную целостность страны. Терроборона настойчиво защищает нашу землю. Волонтеры самоотверженно поддерживают наших защитников и нуждающихся. Каждый из нас приближает победу.

Клуб готовится к старту в УПЛ, проведение которого на украинских футбольных полях является ярким индикатором нашей твердой веры в победу. И, понятно, что у ФК "Кривбасс" четкая и однозначная проукраинская позиция. Украина - суверенное независимое государство. Россия - агрессор, армия РФ - мародеры, убийцы и насильники. Путин - ху*ло.

Другой взгляд на происходящее для клуба неприемлем, другой позиции для "Кривбасса" просто не существует. Клуб не будет закрывать глаза и оправдывать кого-либо. Мы убеждены, что у тех, кто имеет другое мнение, нет места в великой семье "Кривбасса".

С учетом этого ФК "Кривбасс" принял решение о прекращении сотрудничества с тренером Академии U-19 Виталием Виценцем и его помощником Станиславом Дьяченко.

Слава Украине! Слава ВСУ! Победа будет за нами!", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Отметим, что Виценец - 31-летний тренер, который выступал за "Зарю", "Шахтер", "Ильичевец", "Севастополь" и "Мариуполь". Вместе со сборной Украины U-19 он стал чемпионом Европы в 2009 году.

Добавим, что "Кривбасс" в следующем сезоне будет выступать в высшем дивизионе чемпионата Украины по футболу - Премьер лиге.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже более трех месяцев.

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