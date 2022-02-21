Пьер-Эмерик Обамеянг забил свои первые голы за каталонский клуб.

Звездный нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг оформил свой первый хет-трик в составе "Барселоны".

32-летний габонец стал первым футболистом в 21 веке, который забивал три гола за один матч во французской Лиге 1, немецкой Бундеслиге, английской Премьер-лиге и испанской Ла Лиге. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

Добавим, что "Барселона" победила "Валенсию" со счетом 4:1 в поединке 25-го тура чемпионата Испании. Кроме Обамеянга за команду Хави отметился забитым мячом также Фрэнки де Йонг.

Интересно, что Пьер-Эмерик уже делал хет-трик в составе "Арсенала" на этом же поле "Валенсии" в рамках Лиги Европы.

Видео обзор матча "Валенсия" - "Барселона"

Этой зимой Обамеянг покинул лондонский "Арсенал" и присоединился к "Барселоне". Габонец в Англии имел проблемы с дисциплиной и попал в немилость к тренеру "канониров" Микелю Артете.

Пьер-Эмерик Обамеянг: карьера