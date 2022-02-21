Звездный нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг оформил свой первый хет-трик в составе "Барселоны".
32-летний габонец стал первым футболистом в 21 веке, который забивал три гола за один матч во французской Лиге 1, немецкой Бундеслиге, английской Премьер-лиге и испанской Ла Лиге. Об этом сообщает статистический портал Squawka.
Добавим, что "Барселона" победила "Валенсию" со счетом 4:1 в поединке 25-го тура чемпионата Испании. Кроме Обамеянга за команду Хави отметился забитым мячом также Фрэнки де Йонг.
Интересно, что Пьер-Эмерик уже делал хет-трик в составе "Арсенала" на этом же поле "Валенсии" в рамках Лиги Европы.
Видео обзор матча "Валенсия" - "Барселона"
Этой зимой Обамеянг покинул лондонский "Арсенал" и присоединился к "Барселоне". Габонец в Англии имел проблемы с дисциплиной и попал в немилость к тренеру "канониров" Микелю Артете.
Пьер-Эмерик Обамеянг: карьера
- Обамеянг сделал себе имя выступая в составе дортмундской "Боруссии". За немецкий клуб габонец сыграл 213 матчей, отметился 141 голом и 36 результативными передачами.
- Из "Боруссии" Обамеянг перебрался в лондонский "Арсенал" за 65 миллионов евро. В составе "канониров" форвард сыграл 163 матча и забил 92 гола.
- Также Обамеянг выступал за "Сент-Этьен", "Дижон", "Лилль", "Монако" и "Милан".
- За национальную сборную Габона Обамеянг сыграл 72 матча и забил 30 голов.