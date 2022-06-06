Известный английский клуб "Ноттингем Форест", который по результатам прошлого сезона вернулся в АПЛ, активно работает над усилением состава на следующий сезон.
Как сообщает издание Nottingham Forest News, "лесники" заинтересовались кандидатурой форварда сборной Украины Артема Довбика.
Сообщается, что новичок АПЛ предложит за 24-летнего форварда "Днепра-1" 10 миллионов фунтов стерлингов (11,7 млн евро).
По сведениям источника, главный тренер "Ноттингем Форест" Стив Купер поручил одному из своих скаутов проследить за игрой Довбика во время поединка финала отбора на ЧМ-2022 с Уэльсом.
Агент форварда "Днепра-1" Алексей Люндовский подтвердил, что "Ноттингем Форест" заинтересован в подписании его клиента. Клубы уже начали переговоры, сообщает Спорт Арена.
Артем Довбик пока что является игроком СК "Днепр-1", но в ближайшее время собирается продолжить карьеру в одном из европейских клубов. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны итальянских клубов - "Торино", "Удинезе" и "Болонья".
Добавим, что "Ноттингем Форест" - является одним из самых знаменитых клубов и одним из десяти самых успешных клубов в истории английского футбола.
"Ноттингем Форест" выиграл два Кубка европейских чемпионов, Суперкубок УЕФА, четыре Кубка Футбольной лиги, два Кубка полноправных членов, Суперкубок Англии, а также становился чемпионом Англии.
"Ноттингем" вернулся в АПЛ спустя 23 года. Стоит отметить, что выход в АПЛ принес "лесникам" значительную денежную прибыль в размере около € 204 млн.
Артем Довбик: карьера
- 24-летний Довбик выступал за "Черкасский Днепр", "Днепр", молдавскую "Зарю" и датские "Митьюлланд" и "Сеннерйюск", а в 2020 году вернулся в Украину, пополнив состав "Днепра-1".
- В прошлом сезоне Артем провел за "Днепр-1" 18 матчей во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 5 результативных передач.
- Широкой общественности форвард стал известен после своего победного гола в ворота сборной Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020. Этот мяч вывел сборную Украины в четвертьфинал турнира.
- За сборную Украины Артем сыграл восемь поединков, в которых забил 3 гола.