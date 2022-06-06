Украинский нападающий Артем Довбик может усилить "Ноттингем Форест".

Известный английский клуб "Ноттингем Форест", который по результатам прошлого сезона вернулся в АПЛ, активно работает над усилением состава на следующий сезон.

Как сообщает издание Nottingham Forest News, "лесники" заинтересовались кандидатурой форварда сборной Украины Артема Довбика.

Сообщается, что новичок АПЛ предложит за 24-летнего форварда "Днепра-1" 10 миллионов фунтов стерлингов (11,7 млн евро).

По сведениям источника, главный тренер "Ноттингем Форест" Стив Купер поручил одному из своих скаутов проследить за игрой Довбика во время поединка финала отбора на ЧМ-2022 с Уэльсом.

Агент форварда "Днепра-1" Алексей Люндовский подтвердил, что "Ноттингем Форест" заинтересован в подписании его клиента. Клубы уже начали переговоры, сообщает Спорт Арена.

Артем Довбик пока что является игроком СК "Днепр-1", но в ближайшее время собирается продолжить карьеру в одном из европейских клубов. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны итальянских клубов - "Торино", "Удинезе" и "Болонья".

Добавим, что "Ноттингем Форест" - является одним из самых знаменитых клубов и одним из десяти самых успешных клубов в истории английского футбола.

"Ноттингем Форест" выиграл два Кубка европейских чемпионов, Суперкубок УЕФА, четыре Кубка Футбольной лиги, два Кубка полноправных членов, Суперкубок Англии, а также становился чемпионом Англии.

"Ноттингем" вернулся в АПЛ спустя 23 года. Стоит отметить, что выход в АПЛ принес "лесникам" значительную денежную прибыль в размере около € 204 млн.

Артем Довбик: карьера