Рияд Марез подписал с новым клубом контракт на четыре сезона.

Звездный полузащитник сборной Алжира Рияд Марез перешел из "Манчестер Сити" в "Аль-Ахли".

Об успешном завершении сделки сообщил официальный сайт саудовского клуба.

Рияд Марез подписал контракт с "Аль-Ахли" на четыре года. Трансфер титулованного футболиста обошелся саудовскому клубу в 30 миллионов фунтов стерлингов.

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Переход Мареза в "Аль-Ахли" также подтвердил и официальный сайт "Манчестер Сити".

"Все в "Манчестер Сити" хотели бы пожелать Рияду удачи в его будущей карьере", - говорится в официальном заявление клуба.

Отметим, что Рияд Марез в "Манчестер Сити" провел пять сезонов. За это время 32-летний алжирский полузащитник сыграл 236 матчей во всех турнирах, забил 78 голов и отдал 59 результативных передач.

С "горожанами" Марез выиграл 11 трофеев, дважды став чемпионом английской Премьер-лиги и один раз одержав победу в Лиге чемпионов.

В своем последнем сезоне за "Ман Сити" алжирец сыграл 47 матчей, забив 15 голов и сделав 13 голевых пасов, чем помог команде стать обладателем исторического золотого требла.

Добавим, что Рияд Марез стал уже третьим звездным новичком "Аль-Ахли". Ранее клуб из Саудовской Аравии объявил о подписании экс-нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино и бывшего голкипера "Челси" Эдуара Менди.

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