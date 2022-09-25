Аарон Эррера отличился потрясающим голом, но его команда победить не смогла.

Американский "Реал Солт-Лейк" встретился с командой "Атлас" из чемпионата Мексики на стадионе "Америка-Ферст-Филд" в рамках товарищеского турнира "Североамериканский Кубок лиг".

Открыл счет в этом поединке сумасшедшим ударом защитник американского клуба "Реал Солт Лейк" Аарон Эррера на 17-й минуте встречи.

Футболист начинал атаку на своей половине поля, увидел, что голкипер соперников далеко вышел из ворот и мгновенно решился на удар примерно с 65 метров. Мяч взлетел в воздух и по удивительной траектории опустился в сетку ворот мексиканской команды прямо за спину голкипера.

"Никогда не видел большей красоты", - отреагировали на гол Эрреры в клубных соцсетях.

Видео гола:

Тем не менее, победить американскому клубу не удалось в итоге. На 36-й минуте "Реал Солт Лейк" остался в меньшинстве после удаления Джастина Мерама. Играя в большинстве, мексиканцы смогли переломить ход поединка: сравнять счет, выйти вперед и в итоге выиграть финальный поединок со счетом 1:2.

Стоит отметить, что это был третий сезон товарищеского турнира, стартовавшего в 2019-м.

Ранее по 4 команды из американской лиги МЛС и чемпионата Мексики разыгрывали коротенький плей-офф и определяли лучшего. В следующем году планируется расширение состава участников, а в этом организаторы решили обойтись одной стадией из 5 пар.

Общий счет нынешнего Кубка лиг все же оказался в пользу представителей МЛС – 3:2. "Лос-Анджелес Гэлакси" обыграл "Чивас" (2:0), "Лос-Анджелес" уступил клубу "Америка" (0:1), "Цинцинатти" переиграл "Чивас" (3:1) и "Нэшвилл" оказался сильнее "Америки" 4:3.

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