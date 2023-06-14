Поединок сборных Нидерландов и Хорватии пройдет в Роттердаме.

В среду, 14 июня, состоится первый поединок полуфинала Лиги наций сезона-2022/2023, в котором встретятся национальные сборные Хорватии и Нидерландов.

Встреча команд пройдет на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме. Главным арбитром матча назначен румынский рефери Иштван Ковач.

Сборная Хорватии пробилась в финальную часть Лиги наций, заняв первое место в группе 1 дивизиона А. Хорваты опередили сборные Дании, Франции и Австрии.

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Сборная Нидерландов, в свою очередь, выиграла квартет 4, где ее соперниками были национальные команды Бельгии, Польши и Уэльса.

В последний раз сборные Нидерландов и Хорватии встречались между собой в 1998 году. Это был матч за третье место на ЧМ-1998. Победу в той игре одержали хорваты во главе с легендарными Давором Шукером и Звонимиром Бобаном.

Нидерланды - Хорватия: прогноз

По мнению аналитиков, фаворитом этого противостояния являются подопечные Рональда Кумана.

Так, на победу сборной Нидерландов принимаются ставки с коэффициентом 2,01. На триумф хорватов можно поставить с коэффицентом 4,00. Ничья - 3,50.

Матч Нидерландов и Хорватии будет не очень результативным, считают эксперты. Сделать ставку на то, что в игре будет забито меньше 2,5 голов можно с коэффициентом 1,73. На тотал больше 2,5 коэффициент - 2,18.

Наиболее вероятным исходом встречи аналитики считают победу сборной Нидерландов со счетом 1:0. На этот результат коэффициент 6,50.

Нидерланды - Хорватия: трансляция

В Украине противостояние Нидерландов и Хорватии покажет видеосервис MEGOGO. Также трансляция матча будет доступна на платформе Volia TV.

Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что во втором полуфинале Лиги наций-2022/2023 сыграют сборные Испании и Италии. Матч состоится 15 июня.

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