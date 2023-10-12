Сборная Франции выиграла первый матч у Нидерландов со счетом 4:0.

В пятницу, 13 октября, состоится поединок седьмого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Нидерландов встретится с национальной командой Франции.

Игра пройдет на стадионе "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме.

Главным арбитром этой встречи назначен немецкий рефери Феликс Цвайер.

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В первом туре отбора на Евро-2024 матч этих команд завершился сокрушительной победой французов со счетом 4:0. Два гола в составе "Ле Бле" в той игре забил Килиан Мбаппе, еще по одному мячу в активе Антуана Гризманна и Дайота Упамекано.

После шести туров Франция занимает первое место в группе B. Подопечные Дидье Дешама выиграли пять из пять матчей и набрали 15 очков. Также стоит отметить, что французы не пропустили ни одного гола в рамках квалификации Евро-2024, выиграв все игры с общим счетом 11:0.

Сборная Нидерландов с 9 баллами идет на второй строчке, но у "оранье" сыграно на один матч меньше.

Отметим, что у сборной Нидерландов есть серьезные кадровые потери. Так, в игре против Франции "оранье" не смогут помочь Стивен Бергейс, Коди Гакпо, Матейс Де Лигт, Мемфис Депай, Тен Копмайнерс, Ноа Ланг, Тайрелл Маласия, Юрьен Тимбер и Френки Де Йонг. У Франции также есть потери, но не такие значительные. Против Нидерландов не смогут сыграть Аксель Дисаси, Жюль Кунде, Кристоф Нкунку и Дайот Упамекано.

Нидерланды - Франция: прогноз

Фаворитом этой встречи, по мнению аналитиков, является сборная Франции. На победу подопечных Дидье Дешама можно сделать ставку с коэффициентом 2,39. На победу Нидерландов коэффициент - 3,26. Ничья - 3,60.

Наиболее вероятным исходом поединка Нидерланды - Франция эксперты считают ничью со счетом 1:1. На этот результат коэффициент 6,70.

Нидерланды - Франция: трансляция

Матч квалификации Евро-2024 между сборными Франции и Нидерландов на территории Украины покажет видеосервис MEGOGO.

Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Добавим, что в финальную часть Евро-2024 по футболу выйдут команды, которые займут первое и второе места в отборочной группе.

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