Эмре Джан забил гол ударом с центра поля.

В среду, 8 февраля, состоялся поединок 1/8 финала Кубка Германии по футболу, в котором дортмундская "Боруссия" играла против "Бохума".

Встреча завершилась победой дортмундцев со счетом 2:1.

Счет в поединке на 45+1-й минуте встречи забил Эмре Джан. Немецкий полузащитник турецкого происхождения забил потрясающий и одновременно курьезный гол ударом с центра поля. Примечательно, что "ассистировал" ему вратарь "Бохума".

На 64-й минуте Кевин Штегер с пенальти сравнял счет. Победный гол в матче забил Марко Ройс на 70-й минуте.

"Бохум" - "Боруссия" Д - 1:2

Голы: Штегер, 64 (пен) - Эмре Джан, 45+1, Ройс, 70

"Бохум": Риманн, Соарес, Ордец, Джанко, Машович, Штегер, Лосилла (Брошински 86), Ферстер (Кунде 76), Антви-Аджей (Хольтманн 76), Асано, Хофманн

"Боруссия" Д: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Зюле, Вольф (Шлоттербек 50), Джан, Озджан, Беллингем, Брандт (Рейна 90+6), Байно-Гиттенс (Ройс 65), Аллер (Модест 65)

Видео гола Джана и обзор матча:

Добавим, что в 1/4 финала Кубка Германии по футболу вышли: "Штутгарт", "Унион Берлин", "РБ Лейпциг", "Бавария", "Фрайбург", "Айнтрахт", "Нюрнберг", "Боруссия" Дортмунд.

Жеребьевка четвертьфинальных пар состоится 19 февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: