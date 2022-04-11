Сергей Ребров / фото twitter.com/alainfcae
Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров признан лучшим тренером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов по итогам марта.
Об этом сообщает прес-служба клуба в Твиттере.
фото twitter.com/alainfcae
47-летний наставник получил почетную награду уже в седьмой раз подряд (начиная с августа).
В марте "Аль-Айн" под руководством украинского специалиста провел четыре матча: два - в чемпионате, два - в Кубке. Итог - три ничьих и победа, плюс выход в финал кубкового розыгрыша после выигрыша по сумме двух матчей у "Аль-Джазиры".
В текущем сезоне чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" Сергея Реброва набрал 49 очков и имеет отрыв от второго места в 7 пунктов.
Сергей Ребров: тренерская карьера и достижения
- Ребров возглавил "Аль-Айн" в июне 2021 года. Ранее он тренировал киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".
- Он дважды приводил "Динамо" к победам в чемпионате Украины и Кубке Украины, а также выиграл один Суперкубок страны. Под руководством Реброва в сезоне 2015-2016 "Динамо" впервые со времен Валерия Лобановского вышло в плей-офф Лиги чемпионов.
- "Аль-Ахли" Ребров привел к серебряным медалям чемпионата Саудовской Аравии, после чего покинул команду.
- С "Ференцварошем" за три сезона украинский тренер трижды выиграл чемпионат Венгрии, а в сезоне 2020-2021 впервые за 25 лет вывел венгерский клуб в групповой этап Лиги чемпионов.
- В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе лучшим тренером десятилетия. Кроме того, его назвали лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.
- Летом 2021 года Ребров был максимально близок к тому, чтобы возглавить сборную Украины, но не смог договориться о расторжении контракта с "Аль-Айном".