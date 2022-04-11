Сергей Ребров ведет свою команду к чемпионскому титулу в ОАЭ.

Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров признан лучшим тренером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов по итогам марта.

Об этом сообщает прес-служба клуба в Твиттере.

47-летний наставник получил почетную награду уже в седьмой раз подряд (начиная с августа).

В марте "Аль-Айн" под руководством украинского специалиста провел четыре матча: два - в чемпионате, два - в Кубке. Итог - три ничьих и победа, плюс выход в финал кубкового розыгрыша после выигрыша по сумме двух матчей у "Аль-Джазиры".

В текущем сезоне чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" Сергея Реброва набрал 49 очков и имеет отрыв от второго места в 7 пунктов.

Сергей Ребров: тренерская карьера и достижения