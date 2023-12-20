"Эвертон" уступил "Фулхэму" в серии пенальти.

Во вторник, 19 декабря, состоялся поединок 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором "Эвертон" принимал "Фулхэм".

Игра проходила на стадионе "Гудисон Парк" и завершилась неожиданным поражением хозяев поля.

Счет в игре был открыт в конце первого тайма - на 41-й минуте игры защитник "ирисок" Майкл Кин забил в собственные ворота. На 82-й минуте "Эвертону" удалось отыграться - гол забил португальский нападающий Бету.

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В основное время матч завершился вничью и команды определяли победителя в серии пенальти. В составе "Эвертона" Андре Онана и Идриса Гейе не реализовали свои удары и ливерпульский клуб в итоге вылетел из турнира.

"Эвертон" - "Фулхэм" - 1:1 (6:7 пен)

Голы: Бету, 82 - Кин, 41 аг

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко пропускал эту игру из-за травмы.

Стоит отметить, что "ириски" прервали свою победную серию, которая насчитывала четыре игры. Все эти четыре игры ливерпульский клуб выиграл "всухую": "Ноттингем" (1:0), "Ньюкасл" (3:0), "Челси" (2:0) и "Бернли" (2:0).

Свой следующий поединок "Эвертон" сыграет уже 23 декабря. В рамках 18-го тура Английской Премьер-лиги "ириски" в гостях померяются силами с лондонским "Тоттенхэмом". "Фулхэм" в этот же день встретится с "Бернли".

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