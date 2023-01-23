Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко может сменить клубную прописку в ближайшем будущем.
Украинец выступает в "Аль-Айне" под руководством Сергея Реброва, однако, как сообщает издание Fanatik, 33-летний форвард чувствует себя несчастливым в клубе и это побуждает его к смене клуба.
По сведениям источника, агенты уже предложили услуги лидера сборной Украины "Трабзонспору".
Отмечается, что в турецком клубе Ярмоленко может заменить травмированного Эдина Вищи.
"Трабзонспор" уже давно наблюдает за украинским нападающим и даже предлагал ему контракт. Однако Ярмоленко решил присоединиться к "Аль-Айну".
Напомним, украинец провел в текущем сезоне уже 15 матчей: забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи. Контракт украинца с "Аль-Айном" рассчитан до лета 2023 года.
В чемпионате ОАЭ "Аль-Айн" идет на седьмом месте турнирной таблицы и имеет в своем активе 22 очка.