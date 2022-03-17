Юрий Береза высказал свое мнение о молчании Тимощука.

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза поделился своим мнением о бывшем футболисте сборной Украины Анатолии Тимощуке.

Береза заявил, что Тимощук не достоин даже называться человеком после того, как своим молчанием поддержал нападение российских оккупантов на Украину.

"Тимощук – это падаль, ненужное звено в эволюции. Он собой ничего не представляет. Это запроданец. Подождите, он еще свое получит. У него уже нет футбольного будущего. Максимум, что он может делать – тренировать орков. У них там чугуна много. Будут играть чугунными мячами, а Тимощук будет их тренировать", – приводит слова Березы Fanday.

Напомним, что после вторжения России в Украину Тимощук ни разу не высказал свою позицию, а также продолжает работу в тренерском штабе питерского "Зенита". По этой причине Тимощука вычеркнули из истории украинского футбола.

Война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже третью неделю.

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