Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС был полностью затоплен стадион в Новой Каховке, где начинал карьеру Дитятьев.

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, что повлекло катастрофу.

Бывший футболист полтавской "Ворсклы" Алексей Дитятьев прокомментировал совершенный россиянами теракт.

"Российскими оккупационными войсками осуществлен подрыв Каховской ГЭС. Ненавижу. Многие села будут затоплены. Последствия этой беды огромные", - написал Дитятьев на своей странице в Инстаграм.

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Добавим, что Алексей Дитятьев является уроженцем Новой Каховки. Свои первые шаги в профессиональном футболе он делал в местном клубе "Энергия". Также Алексей успел поиграть за "Крымтеплицу", "Буковину", "Олимпик", "Карпаты", польскую "Краковию" и казахскую "Аксу".

Последним клубом Дитятьева был ФК "Львов", с которым он досрочно разорвал контракт.

Отметим, что стадион "Энергии" в Новой Каховке, на котором играл в свое время Дитятьев, был полностью затоплен.

После взрыва Каховской ГЭС происходит экстренная эвакуация местного населения. В потенциальной зоне затопления находятся около 80 населенных пунктов.

Подрыв ГЭС может стать крупнейшей техногенной катастрофой в мире за последние десятилетия, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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