Веллингтон Силва выступает в Японии / фото facebook.com/OficialWellingtonSilva
Бразильский футболист Веллингтон Силва отметился нелепой симуляцией в матче 34-го тура чемпионата Японии "Йокогама Маринос" - "Гамба Осака".
Ближе к концу матча Силва пытался помешать сопернику ввести мяч в игру из аута. При этом он боднул его головой в локоть, после чего посмотрел в сторону арбитра, схватился за голову и упал на газон.
Арбитр не купился на симуляцию футболиста и показал ему желтую карточку.
Ролик с симуляцией Силвы стал вирусным в сети.
"Слишком хороший спектакль", "Срочно отвезите его в больницу", "Это просто позор", "Судя по падению, мозг был поврежден достаточно серьезно. Ему лучше больше не играть в футбол", - комментируют фанаты.
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Веллингтон Силва: карьера
- Веллингтон Силва на заре своей карьеры перешел из бразильского "Флуминенсе" в "Арсенал", но за "канониров" так и не сыграл, выступая в арендах за ряд испанских клубов ("Леванте", "Мурсию" и другие), а также английский "Болтон".
- Затем он вернулся во "Флуминенсе", также выступал за "Интернасьональ", а теперь защищает цвета японской команды "Гамба Осака".
- В текущем сезоне 28-летний вингер провел 27 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.