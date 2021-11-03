Забавный эпизод произошел в чемпионате Бразилии.

Бразильский футболист Веллингтон Силва отметился нелепой симуляцией в матче 34-го тура чемпионата Японии "Йокогама Маринос" - "Гамба Осака".

Ближе к концу матча Силва пытался помешать сопернику ввести мяч в игру из аута. При этом он боднул его головой в локоть, после чего посмотрел в сторону арбитра, схватился за голову и упал на газон.

Арбитр не купился на симуляцию футболиста и показал ему желтую карточку.

Ролик с симуляцией Силвы стал вирусным в сети.

"Слишком хороший спектакль", "Срочно отвезите его в больницу", "Это просто позор", "Судя по падению, мозг был поврежден достаточно серьезно. Ему лучше больше не играть в футбол", - комментируют фанаты.

Веллингтон Силва: карьера

Веллингтон Силва на заре своей карьеры перешел из бразильского "Флуминенсе" в "Арсенал", но за "канониров" так и не сыграл, выступая в арендах за ряд испанских клубов ("Леванте", "Мурсию" и другие), а также английский "Болтон".

Затем он вернулся во "Флуминенсе", также выступал за "Интернасьональ", а теперь защищает цвета японской команды "Гамба Осака".

В текущем сезоне 28-летний вингер провел 27 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.

Автор: Антон Дударь