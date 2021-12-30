Мирча Луческу рассказал, как война повлияла на качество футбола в Украине.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением об уровне украинской Премьер-лиги.

В интервью румынскому изданию Gazeta Sporturilor опытный специалист рассказал, как война на востоке Украины повлияла на качество футбола в стране, а также выразил надежду, что в 2022 году завершится пандемия коронавируса и война между Украиной и Россией.

- Как вам чемпионат Украины по сравнению с тем временем, когда вы уехали?

- Его уровень сильно упал! Многие команды исчезли. Только сейчас они начинают возвращаться. "Днепр" это сделал, возвращается "Металлист", который скоро выйдет в высший дивизион. Люди, которые ушли из футбола, возвращаются. Тогда они сдались, потому что увидели, что "Шахтер" очень легко все выигрывает. Но сейчас люди с возможностями возвращаются! В следующем году будет предельно сбалансированный чемпионат. За последние пять лет появились другие команды, но они не на уровне с предыдущими.

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- Кто знает, что будет? Никто не знает! Все ждут, чтобы дела пошли вверх. Страсть людей к футболу неуклонно растет. Интерес очень высок!

- Интерес в Украине к футболу есть, но, может быть, интерес иностранцев снизится именно из-за боязни конфликта.

- Все зависит от того, что вы им предлагаете. В целом, молодежь приезжает сюда. Потому что им дают возможность играть, особенно в первых 4-5 командах, которые имеют шанс попасть в еврокубки. Благодаря этому они создают себе важный имидж для больших клубов.

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- Давайте избавимся от этой пандемии раз и навсегда! Очевидно, как и от психоза от возможного вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Потому что есть постоянная угроза. Некоторые лидеры обезумели. Я надеюсь, что бы ни случилось, люди будут полны энтузиазма. Завтра будет другой день.

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"