Украинский защитник продолжит карьеру в турецком чемпионате.

Опытный украинский защитник Ярослав Ракицкий, который покинул "Зенит" после начала полномасштабной войны и пребывает в статусе свободного агента, продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

32-летний украинский футболист подпишет контракт с клубом "Адана Демирспор", сообщает издание Sabah.

Стороны договорились, что договор будет однолетний с опцией продления еще на один сезон.

Ожидается, что Ракицкий в ближайшее время присоединится к своей новой команде, а через четыре дня отправится с ней на тренировочный сбор в Италию.

Напомним, после ухода из "Зенита" Ракицкий поддерживал форму с "Металлистом", а затем присоединился к "Шахтеру", за который сыграл несколько товарищеских матчей.

Ранее была информация, что Ракицкий подпишет контракт с "горняками", но по информации журналиста Игоря Бурбаса, переход защитника в состав донецкого клуба сорвался в последний момент.

Ярослав Ракицкий: карьера и достижения

Ракицкий является воспитанником "Шахтера". В составе "горняков" защитник сыграл 325 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 30 результативных передач.

С "Шахтером" Ярослав восемь раз становился чемпионом Украины и по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В январе 2019 года футболист перебрался в российский "Зенит". После этого он перестал получать вызовы в сборную Украины от Андрея Шевченко.

В ноябре 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Позже футболист заявил, что он "лишний" в сборной.

За сборную Украины Ракицкий сыграл 54 матча и забил 4 гола.

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