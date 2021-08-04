"Победа", выступающая во второй лиге Украины, погнала из клуба Андрея Слинкина.

Украинский футбольный клуб из города Днепр "Победа" объявил о расторжении контракта с защитником Андреем Слинкиным.

8-го июля 30-летний игрок присоединился к "Победе", но дебютировать так и не успел: его отчислили из команды за употребление алкоголя.

"Из-за постоянных нарушений спортивного режима и регулярного употребления алкоголя, в результате чего игрок имел плохую физическую форму и даже не появлялся на тренировки, "Победа" в одностороннем порядке разрывает контракт с Андреем Слинкиным. Желать этому "футболисту" удачной дальнейшей карьеры не будем и не рекомендуем другим командам привлекать его в свой состав", - говорится в официальном заявлении "Победы".

"И на будущее хотели бы предупредить всех тех, кто носит сейчас или в будущем наденет футболку с эмблемой днепровской "Победы". Ни один футболист, несмотря на все свои прошлые регалии и статусность, не может ставить себя выше клуба. Каждый матч во Второй лиге - это битва, где нужно выкладываться с первой до последней секунды. ФК "Победа" платит высокие гонорары своим футболистам, но наш клуб не будет местом легкой наживы для тех, кто собирается "отбывать номер" на футбольном поле", - отметили в клубе.

Ранее Слинкин защищал цвета таких клубов, как "Черноморец", "Десна", "Николаев", а также играл в Латвии за "Вентспилс", в Словакии за "Сеницю", в Молдавии за "Зарю" Бельцы и кишиневскую "Дачию".

Наиболее известный Слинкин своими выступлениями в одесском "Черноморце", в составе которого он стал финалистом Кубка Украины сезона 2012/2013. А через три года после этого Слинкин стал обладателем Кубка Молдовы.

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Автор: Артем Будрин