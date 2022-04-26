Роберт Левандовски получил престижную награду за уникальные достижения.

Знаменитый нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски получил престижную награду Laureus-2022 за "Выдающиеся достижения в спорте".

Комментируя завоевание награды в своем Инстаграме, польский футболист призвал мировое сообщество не забывать о войне в Украине, которую развязала РФ.

"Нет короткого пути к успеху в спорте. Если ты хочешь быть лучшим, то должен выложиться ради этого полностью. Однако, я также верю, что ни один атлет не может добиться успеха сам. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает.

Нельсон Мандела сказал: "Спорт имеет силу изменить мир". Давайте помнить и очень громко повторять это сообщение, особенно в эти дни, когда в Украине умирают невинные люди. Не может быть спорта без мира", - написал Левандовски.

Отметим, что с первых дней полномасштабной войны Левандовски активно поддерживает Украину. Он неоднократно обращался в мировое сообщество с просьбой помочь украинскому народу.

Напомним, 23 апреля, в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" победила дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1. Благодаря этой победе мюнхенцы обеспечили себе досрочную победу в чемпионате Германии. Это 10-я подряд победа "Баварии" в Бундеслиге.

Роберт Левандовски: карьера в "Баварии"