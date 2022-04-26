Знаменитый нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски получил престижную награду Laureus-2022 за "Выдающиеся достижения в спорте".
Комментируя завоевание награды в своем Инстаграме, польский футболист призвал мировое сообщество не забывать о войне в Украине, которую развязала РФ.
"Нет короткого пути к успеху в спорте. Если ты хочешь быть лучшим, то должен выложиться ради этого полностью. Однако, я также верю, что ни один атлет не может добиться успеха сам. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает.
Нельсон Мандела сказал: "Спорт имеет силу изменить мир". Давайте помнить и очень громко повторять это сообщение, особенно в эти дни, когда в Украине умирают невинные люди. Не может быть спорта без мира", - написал Левандовски.
Отметим, что с первых дней полномасштабной войны Левандовски активно поддерживает Украину. Он неоднократно обращался в мировое сообщество с просьбой помочь украинскому народу.
Напомним, 23 апреля, в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" победила дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1. Благодаря этой победе мюнхенцы обеспечили себе досрочную победу в чемпионате Германии. Это 10-я подряд победа "Баварии" в Бундеслиге.
Роберт Левандовски: карьера в "Баварии"
- Левандовски пришел в "Баварию" в 2014 году на правах свободного агента. Его предыдущим клубом была "Боруссия" Дортмунд.
- В текущем сезоне 33-летний форвард забил 33 гола в 31 матче в Бундеслиге. В Лиге чемпионом поляк отличился 13 забитыми голами в 10 играх.
- Роберт Левандовски 10 раз становился чемпионом Германии, четыре раза выигрывал Кубок Германии и 6 раз Суперкубок страны. По одному разу поляк побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.
- В 2021 году Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом года по версии FIFA.