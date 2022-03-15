Поляк помогает украинцам, которые страдают из-за военной агрессии РФ.

Знаменитый футболист сборной Польши и итальянского "Беневенто" Камиль Глик не остался в стороне и решил оказать помощь Украине, на которую напали российские оккупанты.

Как сообщает польский журналист Мацей Ивански, Глик приобрел машину скорой помощи для перевозки тяжелобольных украинских детей в Польшу.

Фото автомобиля футболист опубликовал на своей странице в Facebook.

"Это идея моей жены и она сразу пришлась мне по душе. Мы не можем смотреть на происходящее за восточной границей. Мы не можем смотреть на страдания и страх в глазах этих детей. Как можем, так и помогаем", - написал Глик.

Сообщается, что по окончанию войны автомобиль будет передан больнице.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже третью неделю.

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