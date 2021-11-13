Виталий Миколенко и Александр Зинченко не единственные, кого хочет пригласить в "Дженоа" Шевченко.

Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо сообщил, что новоиспеченный наставник итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко хочет пригласить в свою команду не только Виталия Миколенко.

По словам знаменитого экс-тренера сборной Украины, Шевченко хочет пригласить в Италию украинских футболистов, которые выступают в АПЛ - Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко.

"Насколько я знаю, Шевченко хочет купить не только Миколенко, но и Зинченко из "Манчестер Сити", и Ярмоленко из "Вест Хэма".

Что касается Миколенко, то он должен расти. Виталий - талантливый футболист. У него хорошие физические данные", - сказал Сабо в интервью FanDay.net.

Читайте такжеЖена футболиста сборной Украины назвала сумму, которую должен зарабатывать ее мужчинаРанее сообщалось, что первым трансфером Андрея Шевченко в "Дженоа" может стать российский полузащитник.

Андрей Шевченко в "Дженоа": что известно

Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини.

Шевченко подписал контракт до лета 2024 года.

В первом матче Шевченко "Дженоа" 21 ноября сыграет против "Ромы" Жозе Моуринью. Далее генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.

9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям.

Уже известно, кто вошел в его тренерский штаб.

Автор: Владимир Медяник