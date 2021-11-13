Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо сообщил, что новоиспеченный наставник итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко хочет пригласить в свою команду не только Виталия Миколенко.
По словам знаменитого экс-тренера сборной Украины, Шевченко хочет пригласить в Италию украинских футболистов, которые выступают в АПЛ - Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко.
"Насколько я знаю, Шевченко хочет купить не только Миколенко, но и Зинченко из "Манчестер Сити", и Ярмоленко из "Вест Хэма".
Что касается Миколенко, то он должен расти. Виталий - талантливый футболист. У него хорошие физические данные", - сказал Сабо в интервью FanDay.net.
Читайте такжеЖена футболиста сборной Украины назвала сумму, которую должен зарабатывать ее мужчинаРанее сообщалось, что первым трансфером Андрея Шевченко в "Дженоа" может стать российский полузащитник.
Андрей Шевченко в "Дженоа": что известно
- Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини.
- Шевченко подписал контракт до лета 2024 года.
- В первом матче Шевченко "Дженоа" 21 ноября сыграет против "Ромы" Жозе Моуринью. Далее генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.
- 9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям.
- Уже известно, кто вошел в его тренерский штаб.