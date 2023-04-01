Руслан Малиновский не смог помочь "Марселю" взять три очка в дуэли с "Монпелье".

В пятницу, 31 марта, состоялся поединок 29-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором "Марсель" украинского полузащитника Руслана Малиновского противостоял "Монпелье".

Встреча проходила на стадионе "Велодром" и завершилась вничью со счетом 1:1.

Счет был открыт в начале первого тайма - на 13-й минуте гости неожиданно вышли вперед благодаря голу Нордена.

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На 42-й минуте встречи футболист "Монпелье" сыграл рукой в собственной штрафной и "Марсель" получил право пробить пенальти. Маттео Гендузи реализовал одинадцатиметровый удар, установив равенство на табло.

Во втором тайме "Марсель" контролировал игру, но острых моментов создать не получилось. В итоге игра так и завершилась ничейным счетом.

"Марсель" - "Монпелье" - 1:1

Голы: Гендузи, 44 пен - Норден, 13

"Марсель": Рубен Бланко, Клосс (Каборе, 76), Колашинац, Жиго, Ронжье, Нуну Тавареш, Верету, Гендузи (Мбемба, 59), Малиновский (Пайет, 76), Санчес, Витинья (Ундер, 59)

"Монпелье": Лекомт, Сако (Тшато, 46), Жюльен, Куяте (Сако, 22), Силла, Саванье, Шотар, Леруа (Файяд, 76), Норден (Мавидиди, 61), Хазри, Ваи (Жермен, 80)

Предупреждения: Верету, 45+5, Жиго, 82 - Сако, 42, Жермен, 81

Обзор матча:

Отметим, что хавбек сборной Украины Руслан Малиновский провел не самый лучший матч за "Марсель". Украинский хавбек провел на поле 76 минут и не отметился результативными действиями, что и отразилось на его оценке.

Статистический портал SofaScore оценил игру Руслана в 6,9 балла.

За отведенное ему время Малиновский совершил две успешные обводки, 17 раз потерял мяч, один раз ударил мимо ворот, а в целом сделал 55 касаний. Также совершил два фола.

За 29 сыгранных матчей "Марсель" набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание от ПСЖ составляет 6 очков, но парижане свой матч 29-го тура еще не сыграли. Таким образом, ПСЖ может оторваться от "провансальцев" на 9 баллов.

"Монпелье" с 37 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Лиги 1.

В следующем туре французского первенства "Марсель" сыграет на выезде против "Лорьяна". Матч запланирован на 9 апреля.

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