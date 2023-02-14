Якуб Янкто первым из игроков сборных открыто заявил, что он гей.

Известный полузащитник национальной сборной Чехии Якуб Янкто совершил каминг-аут.

27-летний футболист на своей странице в Твиттере опубликовал ролик, в котором подробно описал причины, по которым он решил рассказать правду.

"Привет, я Якуб Янкто. Как и у всех, у меня есть свои сильные стороны. У меня есть свои слабости. У меня есть семья. У меня есть друзья. У меня есть работа, которую я выполняю как можно лучше в течение многих лет, серьезно, профессионально и со страстью.

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Как и все, я тоже хочу жить свободно. Без страхов. Без предубеждений. Без насилия. Но с любовью. Я гомосексуал и больше не хочу прятаться", - сообщил Якуб Янкто.

Якуб Янкто стал первым из действующих футболистов национальных сборных, который открыто заявил, что он гей.

Стоит отметить, что совсем недавно футболист был счастлив в браке с красивой брюнеткой Маркетой Османской, от которой у него есть сын Давид.

Якуб Янкто известен по выступлениям в чемпионате Италии. Он сыграл 155 матчей за "Удинезе" и "Сампдорию". В 2021 году чешский хавбек перебрался в испанский "Хетафе", но с лета 2022 года он выступает за чешскую "Спарту" на правах аренды.

Янкто является одним из самых опытных футболистов нынешней сборной Чехии. На его счету 45 матчей в составе национальной команды и 4 гола.

На Евро-2020 Якуб со сборной Чехии дошел до 1/4 финала. Тогда чешская национальная команда уступила Дании со счетом 1:2.

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