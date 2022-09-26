Новичок "Динамо" Кахим Перрис видит себя исключительно на позиции правого вингера.

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко высказался по поводу новичков киевского "Динамо" Джастина Лонвейка и Кахима Перриса.

Как сообщил Вацко, у "бело-синих" возник конфликт с Перрисом, так как 22-летний ямаец видит себя исключительно на позиции правого вингера и не хочет играть на левом фланге.

"Как ни крути, но у "Динамо" есть какая-то служба скаутов, какая-то селекционная служба. Они смотрят, анализируют и от чего-то отталкиваются, когда подписывают игроков. Сейчас подписали Лонвейка. Насколько я понимаю, то это конкурент для Кабаева на левый фланг атаки. Его рассматривают на позицию левого вингера, также может сыграть под нападающим.

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Скажу об интересном моменте по поводу Кахима Перриса. В матче против АЕКа (0:1) киевлянам нужно было забивать, но его так и не выпустили на поле. Парадокс в том, что, как мне рассказывали, Перрис видит себя исключительно на позиции правого вингера и не хочет играть на противоположном фланге.

Он считает, что не проявит себя там столь ярко. Не знаю, может парню не провели интернет, но в "Динамо" справа играет Цыганков. И выбор здесь такой – играть или сидеть", - заявил Вацко в эфире программы "Вацко on air".

Добавим, что нидерландский вингер Джастин Лонвейк перебрался в "Динамо" из датского "Виборга" в последний день трансферного окна. По данным СМИ, киевляне заплатили за воспитанника ПСВ 2 миллиона евро.

Кахима Перриса "Динамо" приобрело у словенского "Копера". 22-летний футболист сборной Ямайки подписал контракт с киевлянами по схеме 4+1.

Портал Transfermarkt оценивает Перриса в 800 тысяч евро.

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