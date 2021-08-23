Поединок между "Марселем" и "Ниццей" так и не завершился.

В элитном дивизионе чемпионата Франции по футболу случился громкий скандал. Поединок третьего тура между "Ниццей" и "Марселем" был остановлен во втором тайме из-за безобразного поведения болельщиков.

Фанаты "Ниццы", которая была хозяином поля в этой игре, во время поединка бросали различные предметы в игроков соперника, но на 75-й минуте у футболистов "Марселя" лопнуло терпение.

Лидер "Марселя" Димитри Пайе бросил бутылку на трибуну, которую перед этим болельщики швырнули в него. Футболист постоял за свою команду, но это стало поводом для толпы фанатов выбежать на поле и устроить беспорядок.

К счастью, кровавых схваток не было, а все ограничилось несколькими драками. Игроки "Марселя" побежали защищать Пайе, ведь на того набросились агрессивные фанаты.

Команды ушли в раздевалку и матч так и не доиграют. Через час после конфликта арбитр поединка хотел вывести на поле команды для продолжения игры, но футболисты "Марселя" отказались и теперь им грозит техническое поражение. По состоянию на 75-ю минуту "Ницца" побеждала со счетом 1:0.

Pitch invasion by fans during Nice-Marseille pic.twitter.com/s0drLdN97b — 🚽。 (@gexmsvivi) August 22, 2021

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Автор: Артем Будрин