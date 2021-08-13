Награды вручат во время жеребьевок в августе.

УЕФА определил номинантов на награды лучшим игрокам прошлого сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

По итогам сезона 2020-2021 в Лиге чемпионов будут определены лучшие игроки на каждой позиции.

Претенденты на награды по итогам сезона в Лиге чемпионов

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Вратари: Тибо Куртуа ("Реал")﻿, Эдуар Менди ("Челси"), Эдерсон ("Манчестер Сити")

Защитники: Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигер ("Челси")

Полузащитники: Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Жоржиньо ("Челси"), Н'Голо Канте ("Челси")

Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд)

В то же время в Лиге Европы будет определен один лучший игрок сезона.

Номинанты на награду игроку сезона в Лиге Европы: Эдинсон Кавани ("Манчестер Юнайтед"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") и Жерар Морено ("Вильярреал").

Лучших игроков ЛЧ назовут 26 августа во время жеребьевки группового этапа, а лучшего игрока ЛЕ - 27 августа.

Еврокубки 2020-2021: итоги

Победителем Лиги чемпионов в прошлом сезоне стал лондонский "Челси", который в финале обыграл "Манчестер Сити" (1:0).

Лигу Европы выиграл "Вильярреал". Испанский клуб в финале победил "Манчестер Юнайтед" по пенальти (1:1 и 11:10).

11 августа был разыгран Суперкубок УЕФА-2021. Его победителем в серии пенальти стал "Челси".

Автор: Антон Дударь