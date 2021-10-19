В УПЛ отметили главных героев по итогам 11-го тура чемпионата.

Минувшим уик-эндом были сыграны поединки 11-го тура чемпионата Украины по футболу. По итогам тура были определены лучший футболист и лучший тренер.

Награда лучшему футболисту 11-го тура досталась нападающему "Ворсклы" Рангелу. Полтавчане в отчетном туре в гостях одержали победу над "Александрией" (1:2), благодаря двум голам 26-летнего бразильского форварда. В борьбе за эту награду Рангел обошел нападающего "Шахтера" Фернандо.

Лучшим тренером по итогам 11-го тура УПЛ стал итальянский специалист Роберто Де Дзерби. "Шахтер" под его руководством выдал едва ли не лучший свой матч в этом сезоне и одержал сокрушительную победу над "Зарей" (6:1).

Наставник "горняков" получил оценку 4,8 от Всеукраинского объединения футбольных тренеров.

УПЛ: результаты сезона

Лидером чемпионата Украины является киевское "Динамо", которое в 11-м туре разгромно обыграло ФК Львов (4:1). У "бело-синих" 29 заработанных очков.

"Шахтер" после 11-ти сыгранных туров занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 26 набранных очков.

"Ворскла" с 24 баллами идет на третьей строчке первенства Украины.

В подвале турнирной таблицы УПЛ находятся "Мариуполь" (4 очка, 16-е место), "Черноморец" (6 очков, 15-е место), ФК "Львов" (6 очков, 14-е место) и "Минай" (7 очков, 13-е место).

Автор: Владимир Медяник