Под руководством Александра Кучера "Днепр-1" лидирует в чемпионате Украины.

Наставник "Днепра-1" Александр Кучер признан лучшим тренером украинской Премьер-лиги в 2022 году по версии Всеукраинского объединения тренеров.

40-летний коуч победил в рейтинговом голосовании экспертного совета своих коллег, сообщает официальный сайт организации.

Рейтинг определялся по 5 критериям: номинальный результат команды, трудности в построении и управлении подопечными, мастерство в работе с кадрами, тренерское мастерство и накопительный критерий.

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Главный тренер "Днепра-1" получил оценку 4,52. В борьбе за эту награду Александр Кучер обошел Игора Йовичевича из "Шахтера", Патрика ван Леувена из "Зари", экс-тренера "Александрии" Юрия Гуру и Владимира Шарана из "Миная".

Напомним, Александр Кучер возглавил "Днепр-1" перед началом этого сезона. Его команда лидирует в чемпионате Украины, опережая "Шахтер" на пять очков. За 14 сыгранных туров в рамках УПЛ его команда потерпела лишь одно поражение.

По ходу этого сезона украинский специалист три раза становился лучшим тренером тура.

Также под руководством Кучера "Днепр-1" пробился в плей-офф Лиги конференций.

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