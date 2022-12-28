Артема Довбика второй год подряд признают лучшим футболистом в Украине.

Нападающий "Днепра-1" и национальной сборной Украины Артем Довбик признан лучшим футболистом в Украине по итогам 2022-го года.

25-летний форвард стал победителем опроса "Команда №1", в котором приняли участие игроки и тренеры всех 16-ти клубов украинской Премьер-лиги.

Довбик набрал 393 балла: на первое место Артема поставили 75 человек, на второе - 67, на третье - 34. В сумме за лучшего бомбардира УПЛ проголосовали 176 респондентов - 69% от всех.

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Второе место в голосовании занял вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик (375 баллов), третья позиция у полузащитника "Днепра-1" Александра Пихаленка (175 баллов).

Также в пятерку лучших попали футболисты киевского "Динамо" Виталий Буяльский (148 баллов) и Виктор Цыганков (62 балла).

Топ-10 лучших футболистов Украины по итогам 2022 года

Артем Довбик ("Днепр-1") - 393 балла

Михаил Мудрик ("Шахтер") - 375 баллов

Александр Пихаленок ("Днепр-1") - 175 баллов

Виталий Буяльский ("Динамо") - 148 баллов

Виктор Цыганков ("Динамо") - 62 балла

Андрей Цуриков ("Александрия") - 33 балла

Игорь Кирюханцев ("Заря") - 33 балла

Олег Данченко ("Заря") - 30 баллов

Георгий Судаков ("Шахтер") - 27 баллов

Николай Матвиенко ("Шахтер") - 20 баллов

Стоит отметить, что Артем Довбик второй год кряду становится лучшим футболистом УПЛ по версии "Команда №1".

В нынешнем сезоне Артем Довбик сыграл 14 матчей в УПЛ за "Днепр-1", забил 11 голов и отдал 2 голевых передачи. Он является лучшим бомбардиром первенства Украины по футболу.

Напомним, положила начало опросу газета "Команда". От каждого клуба голосуют 15 футболистов и главный тренер. За первое место насчитываются три очка, за второе – два, за третье – одно. Нынешний рефередум стал уже 28-м по счету.

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