Нападающий "Днепра-1" и национальной сборной Украины Артем Довбик признан лучшим футболистом Украинской Премьер-лиги сезона-2022/2023.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Победитель определялся на основе анкетирования клубов Премьер-лиги. Довбика назвали в 12 анкетах из 15 возможных. В шести из них нападающий был под №1.
Второе место в опросе занял еще однин представитель "Днепра-1" Александр Пихаленок. Третьим стал Георгий Судаков из "Шахтера".
Список лучших игроков УПЛ сезона-2022/23
- Артем Довбик ("Днепр-1") - 28 очков
- Александр Пихаленок ("Днепр-1") - 16
- Георгий Судаков ("Шахтер") - 12
- Михаил Мудрик ("Шахтер") - 8
- Виталий Буяльский ("Динамо") - 7
- Назарий Русин ("Заря") - 7
Отметим, что в сезоне-2022/2023 Артем Довбик в 30-ти матчах УПЛ забил 24 гола и сделал 6 результативных передач.
По итогам сезона-2022/23 "Днепр-1" впервые в своей истории выиграл серебро. Чемпионом Украины стал "Шахтер", а бронза досталась "Заре".
Ранее УПЛ также назвала лучшего тренера чемпионата Украины по итогам прошлого сезона.