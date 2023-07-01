Артем Довбик выиграл еще одну награду.

Нападающий "Днепра-1" и национальной сборной Украины Артем Довбик признан лучшим футболистом Украинской Премьер-лиги сезона-2022/2023.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Победитель определялся на основе анкетирования клубов Премьер-лиги. Довбика назвали в 12 анкетах из 15 возможных. В шести из них нападающий был под №1.

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Второе место в опросе занял еще однин представитель "Днепра-1" Александр Пихаленок. Третьим стал Георгий Судаков из "Шахтера".

Список лучших игроков УПЛ сезона-2022/23

Артем Довбик ("Днепр-1") - 28 очков

Александр Пихаленок ("Днепр-1") - 16

Георгий Судаков ("Шахтер") - 12

Михаил Мудрик ("Шахтер") - 8

Виталий Буяльский ("Динамо") - 7

Назарий Русин ("Заря") - 7

Отметим, что в сезоне-2022/2023 Артем Довбик в 30-ти матчах УПЛ забил 24 гола и сделал 6 результативных передач.

По итогам сезона-2022/23 "Днепр-1" впервые в своей истории выиграл серебро. Чемпионом Украины стал "Шахтер", а бронза досталась "Заре".

Ранее УПЛ также назвала лучшего тренера чемпионата Украины по итогам прошлого сезона.

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