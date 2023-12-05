Журнал Time признал Лионеля Месси лучшим спортсменом по итогам 2023 года.

Футболист "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси получил очередную индивидуальную награду

Легендарный аргентинец был признан лучшим спортсменом планеты в 2023 году по версии американского журнала Time.

В частности, издание вспоминает фантастический момент 21 июля 2023 года, когда Лионель Месси сыграл свой дебютный поединок в составе "Интер Майами". Аргентинец перешел в стан аутсайдера МЛС из французского ПСЖ и уже в первом же своем матче на последних минутах шедевральным ударом со штрафного забил свой дебютный гол за клуб из Майами.

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Именно тот гол Месси на 90+4-й минуте принес "Интер Майами" победу в игре с "Крус Асуль" в матче Кубка лиг. Затем звездный аргентинец забивал голы во всех матчах турнира и помог команде из Флориды завоевать первый трофей в их клубной истории. В финале "Интер Майами" победил в серии послематчевых пенальти "Нэшвилл".

Этот триумф позволил Лионелю Месси стать самым титулованным футболистом в истории футбола. Также в 2023 году аргентинец стал обладателем "Золотого мяча", который стал для него восьмым в карьере.

В текущем сезоне в составе "Интер Майами" Месси сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

Напомним, в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира.

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