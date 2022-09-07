"Бенфика" одержала победу в 1-м туре над "Маккаби".

Во вторник, 6 сентября, в группе H состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Бенфикой" и израильским "Маккаби" Хайфа. Команды играли на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Матч не привлекал много внимания перед стартом, однако испанскому левому защитнику "Бенфики" Алексу Гримальдо удалось украсить игру своим феноменальным голом.

На 54-й минуте Алекс невероятным ударом из-за предела штрафной выстрелил в ближнюю девятку и поразил ворота "Маккаби".

Видео дня

Еще один гол "Бенфика" забила на 50-й минуте, нападающий Рафаэл Силва отличился после паса Алехандро Гримальдо.

"Бенфика" - "Маккаби" Хайфа - 2:0

Голы: Рафа Силва, 50, Гримальдо, 54

"Бенфика": Влаходимос, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу (Шикинью, 79), Рафа Силва (Диогу Гонсалвеш, 79), Флорентину, Фернандес, Нерес (Эурснес, 65), Гонсалу Рамуш (Муса, 46)

"Маккаби": Коэн, Сундгрен, Батубинсика, Голдберг, Сек (Подгоряну, 67, Менахем, 78), Хазиза, Шери, Лави, Аль-Фаз (Абу-Фани, 32), Давид (Ацили, 46), Пьерро (Рукавица, 78)

Предупреждения: Гонсалу Рамуш (44), Лави (59), Сек (63)

Видео гола Гримальдо:

Обзор матча:

Добавим, что израильская команда участвует в нынешнем розыгрыше турнира впервые за 13 лет.

В параллельном матче встречались ПСЖ и "Ювентус". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан. По итогам 1-го тура "Бенфика" занимает первое место в группе, парижане - второе. Ниже располагаются "Ювентус" и "Маккаби" соответственно.

В следующем туре ЛЧ "Бенфика" сыграет против "Ювентуса" в гостях, а "Маккаби" на своем поле примет ПСЖ. Матчи запланированы на 14 сентября.

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