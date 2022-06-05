Звездный форвард перед поединком не смог обойти тему войны.

Лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от судьбоносного матча против украинской команды в рамках отбора на ЧМ-2022.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию поединка Уэльс – Украина.

"Самый важный матч в карьере? Это важная игра. Трудно выбрать. Мы играли в полуфинале Евро. Это ответственный матч, никто этого не отрицает. Мы только один раз играли на чемпионате мира, и это та вершина, которую мы хотим покорить. Это очень важный матч, который мы очень хотим выиграть, чтобы достичь своей цели.

Как мы готовимся? Все занимаются привычными делами, как и я. Каждый справляется с этим по-своему. Мы понимаем важность этого матча и должны показать хорошую игру. Мы нормально подходим к матчу как команда. Играть дома - это большое преимущество. Нам нравится играть дома перед своими болельщиками. Для нас стадион как котел. Атмосфера, которую создают наши болельщики, пугает другие команды.

Нас не должна отвлекать мысль о победе. Мы очень хотим этого, но нам нужно сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. Мы должны сосредоточиться на этой сложной игре. Мы понимаем, какие ужасные вещи происходят в Украине. Наши сердца с украинскими детьми, семьями и с украинским народом. Мы чувствовали себя ужасно в это время и не могли сделать очень много. Но завтра будет футбольный матч, и мы хотим выиграть его", – сказал Бэйл.

Напомним, что 32-летний Бэйл этим летом объявил о своем уходе из мадридского "Реала", где он пробыл почти 10 сезонов. Испанский клуб в свое время выложил за Гарета 100 млн евро.

Противостояние Уэльс - Украина пройдет 5 июня в 19:00 по киевскому времени.

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