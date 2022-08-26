Василий Уткин раскритиковал попытки РФС включить клубы из аннексированного Крыма в чемпионат ФНЛ.

Известный футбольный комментатор и журналист Василий Уткин высмеял идею Российского футбольного союза (РФС) включить клубы из аннексированного Крыма в чемпионат РФ.

Журналист отметил, что в этом случае россиян ждет полная изоляция от мирового футбола.

"Давайте, действительно, примем крымские клубы, абхазские давайте примем еще какие-то. Так будет проще. Тогда уже можно будет совершенно точно не содержать десять-одиннадцать или сколько там у нас национальных сборных, включая женские, юношеские, девичьи и мини-футбольные и инвалидные. Можно их не содержать, потому что нас окончательно отовсюду выгонят и больше никогда не возьмут.

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Мало того, это вполне очевидно, что этот вопрос с политической подоплекой, поднимается разными инфлюэнсерами, почему бы на эту тему не поспекулировать? Сгорел сарай – гори и хата", - отметил Уткин на своем YouTube канале.

Добавим, 22 августа руководство Футбольной национальной лиги России (ФНЛ) создало рабочую группу по включению крымских команд в первенство. Кроме того, было анонсировано создание нового турнира – Лиги Содружества, в котором будут участвовать команды из оккупированных регионов Украины, так называемых Южной Осетии и Абхазии.

Напомним, крымские ТСК (Симферополь), СКЧФ (Севастополь) и "Жемчужина" (Ялта) выступали во второй лиге российского футбола в 2014 году. Однако УЕФА потребовала от РФС исключить их из своего состава, не признав полуостров территорией РФ.

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