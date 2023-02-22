Победу итальянскому клубу принесли голы Осимхена и Ди Лоренцо.

Во вторник, 21 февраля, состоялся поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором действующий победитель Лиги Европы "Айнтрахт" принимал "Наполи".

Встреча проходила на стадионе "Дойче Банк Парк" во Франкфурте и завершилась со счетом 2:0.

На 36-й минуте Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти, однако "Наполи" все же вышел вперед в первом тайме: после передачи Ирвина Лосано гол забил Виктор Осимхен.

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Во второй половине встречи все решило удаление. Хозяева остались вдесятером, чем смогли воспользоваться итальянцы. Защитник Джованни Ди Лоренцо удвоил преимущество своей команды.

"Айнтрахт" - "Наполи" - 0:2

Голы: Осимхен, 40, Ди Лоренцо, 65

"Айнтрахт": Трапп, Бута (Кнауфф, 69), Якич, Ндика, Тута, Макс, Гетце (Алиду, 81), Соу, Камада, Линдстрем (Борре, 69), Коло-Муани

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 80), Лосано (Элмаз, 80), Осимхен (Симеоне, 84), Кварацхелия (Политано, 84)

Предупреждения: Ким Мин Чжэ (38), Гетце (60), Элмаз (83)

Удаление: Коло-Муани (58)

Обзор матча:

Стоит отметить, что эта победа стала уже шестой подряд для неаполитанцев, общая разница мячей в этих встречах - 14:1.

Ответная встреча "Айнтрахта" и "Наполи" состоится 15 марта в Неаполе. По итогам двухматчевого противостояния будет определен четвертьфиналист нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет на стадионе "Олимпийский" в Стамбуле.

Действующим победителем турнира является мадридский "Реал". В финале прошлого сезона испанский клуб обыграл "Ливерпуль".

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