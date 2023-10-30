"Милан" идет на третьей позиции в турнирной таблице Серии А, "Наполи" - четвертый.

В воскресенье, 29 октября, состоялся поединок 10-го тура итальянской Серии А, в котором "Наполи" принимал "Милан".

Игра проходила на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе и завершилась вничью.

Гости открыли счет на 22-й минуте игры - гол с передачи Кристиана Пулишича забил Оливье Жиру. На 31-й минуте французский нападающий оформил дубль и удвоил преимущество "Милана". Однако во втором тайме "Наполи" совершил выдающийся камбэк и "украл" победу у "россонери". Спасли неполитанцев от поражения голы Маттео Политано и Джакомо Распадори.

Видео дня

"Наполи" - "Милан" - 2:2

Голы: Политано 50, Распадори 63 - Жиру 22, 31

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани (Эстигор 46), Натан, Руи (Оливера 46), Лоботка, Элмас (Симеоне 46), Зелински (Ангисса 77), Политано (Дзаноли 83), Распадори, Кварацхелия

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу (Пеллегрино 19, Флоренци 87), Томори, Эрнандес, Крунич, Муса, Рейндерс, Пулишич (Ромеро 46), Жиру (Йович 81), Леау (Окафор 81)

Предупреждения: Натан 53, Ди Лоренцо 65, Дзаноли 86 - Рейндерс 55, Ромеро 62, Муса 78

Удаление: Натан 89 (вторая желтая)

Обзор матча:

"Милан" набрал 22 очка за 10 сыгранных туров и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Наполи" с 18 баллами идет на четвертой позиции.

В следующем туре итальянской Серии А "Милан" сыграет против "Удинезе", а "Наполи" встретится с "Салернитаной".

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