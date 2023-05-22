"Наполи" в текущем сезоне выиграл у каждой из 19-ти команд в рамках Серии А.

В воскресенье, 21 мая, состоялся центральный поединок 36-го тура итальянской Серии А, в котором миланский "Интер" противостоял "Наполи".

Матч проходил на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В первой половине встречи с поля был удален полузащитник "Интера" Роберто Гальярдини.

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Во втором тайме подопечные Лучано Спаллетти контролировали ход игры, однако долго не могли забить. Первый гол в поединке был забит на 67-й минуте - отличился игрок "Наполи" Андре Замбо-Ангисса.

На 82-й минуте матча "Интеру" удалось сравнять счет в матче - гол с передачи Федерико Димарко забил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. Через три минуты после этого "Наполи" во второй раз вышел вперед. Гол забил Джованни Ди Лоренцо. На 90+5-й минуте финальный счет на табло установил полузащитник "Наполи" Джанлука Гаэтано.

"Наполи" - "Интер" - 3:1

Голы: Замбо-Ангисса, 67, Ди Лоренцо, 85, Гаэтано, 90+5 - Лукаку, 82

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким (Жезус, 74), Оливера, Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелински (Гаэтано, 83), Элмас (Распадори, 69), Осимхен (Симеоне, 69), Кварацхелия (Политано, 83)

"Интер": Онана, Д'Амброзио, Де Врей, Бастони (Ачерби, 58), Белланова (Думфрис, 74), Барелла (Брозович, 58), Асллани, Гальярдини, Госенс (Мартинес, 80), Лукаку, Корреа (Димарко, 74)

Предупреждения: Элмас - Гальярдини

Удаление: Гальярдини, 41-я минута (вторая желтая)

Обзор матча:

Стоит отметить, что победа над "Интером" позволила "Наполи" установить новый клубный рекорд. По информации Goal, впервые в своей истории "Наполи" за один сезон выиграл у каждой из 19-ти команд в рамках Серии А.

"Интер" занимает третье место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 66 очков после 36 матчей. "Нерадзурри" продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Отрыв от "Лацио", идущего четвертым, составляет одно очко. При этом подопечные Маурицио Сарри провели на один матч меньше.

"Наполи" продолжает располагаться на первом месте, досрочно завоевав чемпионский титул. На данный момент в активе команды 86 очков.

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